Новая программа МВФ: прогнозы эксперта

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Илья Несходовский в прямом эфире ObozTV прокомментировал новое соглашение Украины с МВФ.

Он заявил, что появление новой программы сотрудничества МВФ до конца этого года является очень реалистичным, а вот в течение одного месяца - это уже оптимистичный сценарий.

"Все зависит от того, какие требования будет выдвигать МВФ Украине по поводу того же "Приват Банка", - заявил Несходовський.

Он отметил, что следующий год будет испытанием для всего мира, и если ситуация на мировых рынках изменится, то тренд, который сегодня присутствует в Украине может сыграть против нас.

"Однако на сегодня в нашу пользу говорят хороший урожай, хорошие цены на зерно, железную руду – все это положительно, а также низкие цены на газ – а это наша основная статья импорта. В результате у нас достаточно неожиданно крепкая гривня", - заявил социолог.

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