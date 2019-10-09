Итоги дня: Турецкие войска уже на границе с Сирией

Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук сделал обзор важнейших новостей на данный момент.

На Донбассе произошли столкновения ветеранов с полицейскими, задержаны несколько человек, есть пострадавшие.

Правительство назвало новых руководителей Одесской и Тернопольской ОГА

Оружие, из которого убили пятилетнего украинца, не нашли

В Украине застрелился полицейский

Осталась неделя до начала отопительного сезона, как повлияют на это долги за газ

Турецкая техника на границе с Сирией

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