Итоги дня: Турецкие войска уже на границе с Сирией

Итоги дня: Турецкие войска уже на границе с Сирией52 Читать материал на украинском
Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук сделал обзор важнейших новостей на данный момент.
На Донбассе произошли столкновения ветеранов с полицейскими, задержаны несколько человек, есть пострадавшие.
Правительство назвало новых руководителей Одесской и Тернопольской ОГА
Оружие, из которого убили пятилетнего украинца, не нашли
В Украине застрелился полицейский
Осталась неделя до начала отопительного сезона, как повлияют на это долги за газ
Турецкая техника на границе с Сирией
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