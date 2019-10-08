Как происходит прощение долгов ФЛП: налоговый консультант

Налоговая консультантка киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская прокомментировала инициативы Данила Гетьманцева по налогам, штрафам и освобождения от их уплаты.

Она заявила, что у предпринимателей, которые не работали и не получали доходов с января 2017 года появится возможность подать на ликвидацию своего "предпринимателя", и в течение 30 дней, как предусмотрено в законопроекте, получить освобождение или прощение долга за единый социальный взнос, который эти предприниматели не платили.

"Прощение налогового долга происходит с уплатой налога, так как по закону прощение данного долга считается как получение дополнительного дохода в размере прощенного долга, и это немножко такая смешная ситуация. За то, что им простилось, нужно будет уплатить налог 18% от суммы прощения", - заявила Томашевская

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