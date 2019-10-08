Украине нужны ''красные линии'' в отношении оккупированных территорий: экс-депутат

Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, советник председателя парламентского комитета Ирина Суслова прокомментировала однородность монобольшинства в новой ВР.

По мнению Ирины Сусловой позиция большинства не должна быть однородной, но она точно не должна быть дискуссионной, так это вопрос национальной безопасности, это вопрос наших граждан, проживающих на неподконтрольной территории.

"Там остались люди, которые не имеют возможности куда-то уехать, имеющие инвалидность, или которые просто хотят жить, потому что это их территория и они не собираются никуда ехать или у них просто нет на это финансовой возможности", - отметила экс-депутат.

Она заявила, что в новом законопроекте должны быть обязательно определены "красные линии".

"Границу с РФ удерживать войска Украины, должны выйти все российские войска, которые присутствуют, нужно провести разоружение. Не таким образом, чтобы оружие спряталось в подвалах, а полноценное разоружение. Должны быть возвращены все украинские пленники. Затем возобновлено украинское вещание на этой территории", - заявила Суслова.

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