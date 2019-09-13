Роман Сущенко планирует проект по освобождению других пленников Кремля

Освобожденный из российского плена украинский журналист Роман Сущенко прокомментировал слухи о том, что он собирается заниматься освобождением других пленников Кремля.

Он отметил, что такие мысли действительно есть. Сейчас он раздумывает над тем, как лучше это организовать. розмышляет и над названием проекта. Возможно, он будет называться "Украинская гуманитарная миссия" или "Украинская гуманитарная инициатива". Механизм запуска проекта пока в планах, поскольку он требует привлечения многих специалистов и из Украины, и за ее пределами.

Это нужно для того, чтобы проект был действительно эффективным, чтобы в результате поездки можно было договориться не о чем-то одном, а об определенном механизме, о создании небольшого лобби Украина-Запад.

"Для того, чтобы действительно можно было воткнуть в это колесо, в эту машину, которая похищает людей, какую-то палку, какой-то стоппер", - заявил освобожденный журналист.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!