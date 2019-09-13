Роман Сущенко планирует проект по освобождению других пленников Кремля

Роман Сущенко планирует проект по освобождению других пленников Кремля34 Читать материал на украинском
Освобожденный из российского плена украинский журналист Роман Сущенко прокомментировал слухи о том, что он собирается заниматься освобождением других пленников Кремля.
Он отметил, что такие мысли действительно есть. Сейчас он раздумывает над тем, как лучше это организовать. розмышляет и над названием проекта. Возможно, он будет называться "Украинская гуманитарная миссия" или "Украинская гуманитарная инициатива". Механизм запуска проекта пока в планах, поскольку он требует привлечения многих специалистов и из Украины, и за ее пределами.
Это нужно для того, чтобы проект был действительно эффективным, чтобы в результате поездки можно было договориться не о чем-то одном, а об определенном механизме, о создании небольшого лобби Украина-Запад.
"Для того, чтобы действительно можно было воткнуть в это колесо, в эту машину, которая похищает людей, какую-то палку, какой-то стоппер", - заявил освобожденный журналист.
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