Украина пошла на уступки РФ: формула Штайнмайера

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал сигнал от министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Последний в свою очередь заявил, что Украина хочет провести выборы на всей своей территории за исключением Крыма. Мусиенко считает, что такое заявление является знаком об уступках, на которые Украина пошла для налаживания отношений с Российской Федерацией, ведь на этом РФ настаивала неоднократно.

Он отметил, что сейчас происходит движение по формуле Штайнмайера. Она предусматривает проведение выборов, принятие соответствующего законодательства для этих выборов и создание соответствующих органов самоуправления. И только после этого Украина может получить контроль над окупированными территориями.

Министр ВС РФ Лавров уже заявлял ранее, что встреча в "нормандском формате" возможна только при условии, если Украина будет действовать по формуле Штайнмайера. На сколько далеко готов зайти президент Украины в переговорах по применению этой формулы, пока неизвестно, это покажет будущее, заявил эксперт. Пока мы слышим только о выборах, добавил он.

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