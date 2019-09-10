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10 сентября • обновлено в 22:53
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Польша выиграла суд у РФ: теперь украинская ГТС будет заполнена

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Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева прокомментировала, какие префернции может получить Украина, благодаря решению суда, согласно которому Польша выиграла дело у России.

Она заявила, что поздравляет Европейский Союз, который системно и последовательно отстаивает принципы действующего законодательства, где заложена поправка о том, что монополист может заполнять газопровод не более чем на 50%. И именно эта последовательная позиция отражена в решении суда в пользу Польши. Речь идет и о новом газопроводе, который построила РФ, и часть которого уже присоединена к территории Польши.

"Для Украины это хорошая новость, и надо использовать этот исторический момент, когда нулевого транзита просто не может быть. Ведь РФ поставляет в Европейский Союз 195 млрд метров кубических газа, из которых сегодня 90 млрд идет по украинской ГТС. С 1 января 2020 года первая ветвь Северного потока будет минус 27,5 млрд кубических метров газа, и мы понимаем, что эти миллиарды будут добавлены к транспорту через украинскую ГТС. Украине не нужно садиться за стол переговоров с Россией, а нужно закончить процедуру "анбандлинга", - заявила Яковлева.

Она выразила надежду, что новое правительство Украины может сделать это очень быстро.

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты животные запомните простую вещь, нефтянник, который добывал газ - кол тебе в глотку вобьет если ты не заплатишь за его работу))) нацисты вы пожалеете что вылупились на нашей планете)))
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