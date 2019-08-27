Дополнительные сборы с грузовиков: эксперт по транспортным вопросам

Эксперт по транспортным вопросам Александр Кава прокомментировал, какие европейские инициативы заработают в Украине для того, чтобы увеличить поступления в дорожные фонды.

Он отметил, что инициатива с дополнительными сборами от грузовиков может быть реализована и в Украине. Но для этого, по словам эксперта, необходимо разработать соответствующий законопроект и принять его Верховной Радой Украины. Поэтому, этот процесс не будет быстрым, но в результате он может стать источником для дополнительного наполнения государственного дорожного фонда.

По словам эксперта, 80% дорог государственного значения в Украине находятся не в надлежащем состоянии. Тех средств. которые находятся в дорожном фонде, недостаточно, чтобы обновлять автомобильные дороги. В большинстве стран ЕС уже существует дополнительная плата, которая взымается с авто, которые перевозят грузы.

Кава заявил, что речь идет о миллиардах новых поступлений в дорожные фонды.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!