Гонка вооружений РФ и США невозможна, у РФ нет денег: Джемилев

Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев высказался на тему обмена политическими пленниками, которая активно обсуждается в СМИ.

Он заявил, что категорически против обмена по схеме "33 на 33", на которой настаивают россияне. Во-первых, Украина не имеет политических заключенных граждан РФ, поскольку мы задержали только бандитов и сепаратистов, которые нарушали действующие законы суверенного государства. С другой стороны, есть 24 украинских моряка, которых РФ незаконно удерживает на своей территории. Они захвачены незаконно, и есть решение Гамбургского трибунала, о том, что эти моряки должны быть как можно быстрее возвращены домой. Поэтому говорить об обмене, по словам лидера крымско-татарского народа, просто нет смысла.

Джемилев отметил, что цифра 33 является числом, которое сам президент РФ считает особенным, потому настаивают именно на нем. Также он отметил, что президент Турции, несмотря на экономическое партнерство с РФ, будет настаивать на освобождении украинских заложников.

Мустафа Джемилев также высказался по поводу возможного возобновления Холодной войны и ускорения гонки вооружений между США и РФ. Он считает, что гонка вооружений между РФ и США не представляется возможной, поскольку ВВП РФ даже меньше ВВП отдельных европейских стран.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал