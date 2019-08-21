Не последняя отсрочка: прогнозы для евробляхеров

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава прокомментировал новые отсрочки штрафов для евробляхеров.

Он заявил, что вряд ли за три месяца в полиции появятся новые данные по автомобилям на еврономерах. Поэтому, по мнению эксперта, если новый состав ВР не изменит правила растаможки авто, то автомобили на иностранных номерах будут продолжать ездить по Украине и в дальнейшем. И только часть из них полиция будет пытаться привлечь к ответственности и заставлять платить штрафы.

Кава назвал основные причины, почему украинцы так активно скупают авто в Европе. Это, по его мнению, неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, городских и междугородных перевозок в Украине. Поэтому сейчас автомобили на евробляхах для украинцев - это возможность комфортно передвигаться по стране и экономить время.

И вторым моментом он назвал просчеты в разработанном законодательстве, регулирующего вопросы с автомобилями на еврономерах. Эксперт предполагает, что эта отсрочка штрафов не является окончательной и может быть продлена еще минимум на полгода.

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