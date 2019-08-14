''Хрущевки'' хотят реконструировать: готовят новый закон

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал о второй жизни украинских "хрущевок".

Правительство предлагает разрешить реконструкцию жилых домов с согласия 75% жителей вместо 100%. Сейчас реконструкция здания невозможна, если хотя бы один из его жителей блокирует это процесс. И именно это, по мнению Льва Парцхаладзе стало главным препятствием на пути реконструкции устаревшего жилого фонда. Он отметил, что сегодня в Украине около 80% устаревшего жилья, которое нуждается в реконструкции. Этот процент ежегодно увеличивается, и если срочно не начать принимать меры, то очень скоро мы будем иметь большие проблемы, добавил он.

Цифру 75% выбрали, для того чтобы не было разговоров о недостаточном количестве голосов в поддержку реконструкции, ведь по мнению заместителя министра, 75% является числом квалификационного большинства, которое убеждает в наличии большинства голосов в поддержку того или иного вопроса.

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