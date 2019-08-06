Обострение военных действий: скопление российской техники на границе

Четверо украинских военных погибли на Донбассе за эти сутки.

Боевики почти час обстреливали позиции украинцев вблизи села Богдановка. С 21 июля с момента введения режима прекращения огня наблюдатели зафиксировали 75 нарушений со стороны боевиков. Ветеран АТО Мирослав Гай рассказал, стоит ли ожидать большего напряжения на линии разграничения.

Эксперт отметил, что Российская Федерация всегда использовала перемирие исключительно для передислокации своей боевой техники и улучшения своих позиций. Он напомнил, что еще не было ни одного режима тишины, который не нарушался бы боевиками. По словам Гайя, международные наблюдатели уже зафиксировали, как боевики размещали систему залпового огня, артиллерийских систем и тяжелое вооружение.

Ветеран заявил, что недавно были опубликавони результаты расследования, где с помощью соцсетей удалось зафиксировать факты скопления российской военной техники в районе Ростова-на-Дону. Он отметил, что подобные вещи могут делаться исключительно для ведения военной операции и расширения боевых действий.

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