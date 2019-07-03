''Мы на краю пропасти'': военный дипломат объяснил, чем грозит выход России из договора РСМД

Военный дипломат, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук отметил, что выход России из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, является мощным ударом по мировой и европейской системе безопасности. По его словам, за считанные минуты, до 1987 года, Европа могла превратиться в пустыню, в которой не осталось бы ни одного живого человека.

Он считает, что такое решение России стало вторым мощным ударом, после 2014 года, когда фактически было возбуждено второе статью "Будапештского меморандума", которым Россия нанесла по современной системе международной безопасности.

Он предостерег президента Украины Владимира Зеленского от того, чтобы давать разрешение президенту США Дональду Трампу на размещение на территории Украины ядерное оружие, назвав такой возможный шаг "пересечением красной линии" со стороны Украины.

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