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"Это поражение": политик объяснил реакцию Зеленского на возвращение России в ПАСЕ

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Продолжаем обсуждать будущее украинского парламента. Какой должна быть идеальная Верховная Рада? Стоит ли уменьшить количество депутатов?

На эти и другие вопросы отвечает гость студии – политический и общественный деятель Андрей Юсов.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Также обсуждаем скандальное возвращение России в ПАСЕ. Почему президент Украины Владимир Зеленский так долго держал паузу и не выступал с заявлением?

"Всегда сложно реагировать на поражение. А решение про возвращение России в ПАСЕ – это поражение украинской дипломатии. Особенно с учетом того, что первые визиты новоизбранного президента Украины были во многом посвящены этой теме", – считает Юсов.

Что теперь нужно делать Украине? Какую стратегию разрабатывать? Смотрите дальше в Итогах на ObozTV.

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