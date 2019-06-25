"Это поражение": политик объяснил реакцию Зеленского на возвращение России в ПАСЕ

Продолжаем обсуждать будущее украинского парламента. Какой должна быть идеальная Верховная Рада? Стоит ли уменьшить количество депутатов?

На эти и другие вопросы отвечает гость студии – политический и общественный деятель Андрей Юсов.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Также обсуждаем скандальное возвращение России в ПАСЕ. Почему президент Украины Владимир Зеленский так долго держал паузу и не выступал с заявлением?

"Всегда сложно реагировать на поражение. А решение про возвращение России в ПАСЕ – это поражение украинской дипломатии. Особенно с учетом того, что первые визиты новоизбранного президента Украины были во многом посвящены этой теме", – считает Юсов.

Что теперь нужно делать Украине? Какую стратегию разрабатывать? Смотрите дальше в Итогах на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!