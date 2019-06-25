"Новые лица – еще не гарантия качества": Юсов рассказал о "сюрпризах" на выборах в Раду

Общественный активист и политический деятель Андрей Юсов – о том, каким будет новый состав Верховной Рады Украины IX созыва.

"Уже сейчас можно говорить не о пятерке (политических партий. – Ред.), а о семерке, которая будет соревноваться. Еще возможны дополнительные сюрпризы", – считает Юсов.

По его прогнозу, в ближайшие недели будет жарко "не только на улице, а и в электоральных полях".

Однако активист предостерегает: "Само по себе обновление и новые лица – это не гарантия качества. Действующий состав Верховной Рады – это на 70% новые депутаты, которые до этого не были депутатами парламента. Но мы видим, что претензий к ним достаточно. И рейтинг недоверия к Верховной Раде сейчас зашкаливает. А рейтинг доверия совсем небольшой, около 4%".

Почему "Слуга народа" потеряла 2% рейтинга? Каковы шансы у других политических сил? Смотрите подробнее в нашем эфире.

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