"Возможно военное столкновение": озвучен тревожный прогноз по Ближнему Востоку

Обострение конфликта между США и Ираном в скором будущем может перерасти в новое военное столкновение на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Нельзя исключать, что будет ограниченное военное столкновение. Оно для многих может быть интересным. Для США и Израиля ограниченный удар по Ирану может быть полезным перед выборами. В Штатах в следующем году президентские выборы, а в сентябре – у Нетаньяху, который на правой антииранской риторике получал в том числе результат на выборах в апреле. Сейчас он работает в том же духе", – пояснил он.

Эксперт допустил "локальное столкновение, нанесение удара".

"И США, и иранское руководство сейчас будто состязаются в провоцировании напряжения. Они все играют на жестких тонах, повышая ставки. Иран – чтобы давить на европейские государства и обезопасить себя от блокады, от санкций. У Трампа свои мотивы, чтобы показать силу", – отметил Воля.

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