Женщины зарабатывают на четверть меньше мужчин. Так считают в Министерстве социальной политики. Украина даже готовится к вступлению в коалицию за равную оплату труда.

Реальность такова: женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, оплату труда и возможность карьерного роста.

Весной этого года в Киеве впервые заговорили о "Гендерном паспорте". Этот подход позволит оценить степень равенства женщин и мужчин в доступе к ресурсам, работе, экономическим, образовательным, финансовым, социальным услугам и многому другому. Определять будут потребности и права обоих полов – в мельчайших деталях, вплоть до продолжения рабочего дня в детских садах, чтобы кто-либо из работающих родителей мог забрать малыша вечером.

Проведение Первого социально-экономического форума является первым этапом сотрудничества между столичной администрацией и общественностью. В КГГА уверяют, что Киев имеет политическую волю для достижения гендерного равенства.

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