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Путину выгодно: в Украине оценили вероятность обмена Вышинского на пленных моряков

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В соцсетях бурно обсуждают вероятность обмена главного редактора российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 24 украинских моряков-военнопленных.

Действительно ли такой обмен возможен? О сложившейся ситуации рассказывает руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Эксперт подчеркивает, что значимость Вышинского уже была продемонстрирована Кремлем, особенно президентом России Владимиром Путиным, который вспоминал о его задержании "публично и неоднократно".

"В то же время, говорить о том, что он один может быть обменян… Мне кажется, это преждевременно, и Кремль будет пытаться выторговать какие-то еще более благоприятные и выгодные условия", – прогнозирует он.

Впрочем, по словам Мусиенко, как только будет отмашка из Кремля – российский суд сможет сразу же изменить меру пресечения пленным морякам.

Что мешает Путину дать такую "отмашку"? Попробуем разобраться в нашем эфире.

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