ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Двухпалатный парламент, как признак федерализации: эксперт раскрыл замысел Зеленского

41Читать материал на украинском

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отметил, что идею президента Украины о возможности введения двухпалатного парламента, оценивать трудно.

По его словам, произнесенные несколько слов кроют под собой очень серьезное значение. Самым быстрым путем образования такой формы законодательного органа, он назвал готовность в течение двух парламентских сессий Рады нового созыва внести соответствующие изменения в Конституцию и после заключения Конституционного суда провести новые выборы.

Необходимостью создания такой формы парламента, по убеждению эксперта, является необходимость для страны усилить роль регионов в процессе выработки политики. Он подчеркнул, что чаще всего такие функции присущи странам с федеративным устройством. И предоставление представительских функций верхней палате кроется, по его мнению, опасность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
ИтогиЭфиры Oboz TVПрямая линия с Владимиром Путиным
Персона
Богдан Бондаренко (эксперт)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости