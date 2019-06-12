Двухпалатный парламент, как признак федерализации: эксперт раскрыл замысел Зеленского

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отметил, что идею президента Украины о возможности введения двухпалатного парламента, оценивать трудно.

По его словам, произнесенные несколько слов кроют под собой очень серьезное значение. Самым быстрым путем образования такой формы законодательного органа, он назвал готовность в течение двух парламентских сессий Рады нового созыва внести соответствующие изменения в Конституцию и после заключения Конституционного суда провести новые выборы.

Необходимостью создания такой формы парламента, по убеждению эксперта, является необходимость для страны усилить роль регионов в процессе выработки политики. Он подчеркнул, что чаще всего такие функции присущи странам с федеративным устройством. И предоставление представительских функций верхней палате кроется, по его мнению, опасность.

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