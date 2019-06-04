Колебания в рамках разумного: названы сроки и условия стабилизации гривни

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что те процессы на украинском валютном рынке, которые мы сейчас наблюдаем, многие называют паникой или резкой девальвацией гривни, но это не совсем так. По его словам, если проанализировать результаты торгов на Межбанковской бирже 4 июня, посмотреть, что происходит в пунктах обмена валют, то сейчас курс гривни к иностранным валютам находится на уровне начала апреля. Это, по его словам, происходят колебания в рамках разумного.

Он отметил, что сегодня Украина находимся в таком периоде, когда существует больше стимулов на укрепление, чем на ослабление гривни. И это, по его словам, будет наблюдаться еще в ближайшие два месяца. А колебания последней недели, это, по его мнению, краткосрочные факторы.

К концу лета, убежден эксперт, курс доллара к гривне будет составлять около 28-28,5 грн, а до конца года в пределах 29-30 грн, если не будет резкого снижения мировых цен на основные украинские экспортные товары - металл, руду и зерно.

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