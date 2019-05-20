Парламент невыполненных обещаний: нардеп объяснил, чем хочет заняться Рада до выборов

Народный депутат Украины Александр Опанасенко, комментируя отставку правительства и возможный роспуск парламента, предложил не забегать вперед и дождаться решения президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он соглашается с президентом в том, что у парламента этого созыва есть еще многое из того, что было обещано перед выборами, но до сих пор не было сделано в преддверии следующих, в том числе досрочных, выборов Верховной Рады.

Вместе с тем он считает, что после сегодняшних заявлений Зеленского в парламенте будет трудно собрать 226 голосов для принятия законов, тем более для снятия депутатской неприкосновенности, за которую должны проголосовать, как напомнил народный депутат, 300 и больше народных избранников.

Он также добавил, что вариантов по дате предстоящих выборов может быть несколько, что, собственно и станет завтрашней темой консультаций. Однако, по его словам, настроение у депутатов уже "предвыборное", к тому же, подготовительная политическая активность уже началась.

Поэтому, он призвал дождаться указа президента и дальше отталкиваться от конкретных дат.

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