Жалоба на нерадивый бизнес должна поощряться – активист указал на упущения в защите прав потребителей

Исполнительный директор Всеукраинской ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов отметил, что в Украине не отменен режим спецпроверок и Укрпродпотребслужба вводит потребителей в заблуждение. Он отметил, что пострадавшему от недоброкачественного продукта или услуги, плановая проверка ничего не даст.

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