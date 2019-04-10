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Без шансов на импичмент: почему отстранение президента остается только в теории

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Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отметил, что процедура роспуска и объявления перевыборов парламента возможна, но объявления президенту импичмента не грозит из-за того, сложность реализации статьи 111 Конституции Украины. По его словам, принятие любого, даже самого идеального закона не поможет из-за того, что закон не должен противоречить Конституции.

Он подчеркнул, за изменить этой же статьи 111 Конституции Украины, должны проголосовать 300 депутатов в парламенте, а президентская фракция будет способна заблокировать даже последнее голосование.

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