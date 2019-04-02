Закарпатские контрабандисты препятствовали работе пограничников: стали известны подробности

Представитель пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что украинские пограничники продолжают обустраивать границу на Закарпатье, который находится непосредственно на участке отдела пограничной службы "Деловое", где зафиксирована активная деятельность контрабандистов. По его словам, местные жители, часть которых уже попадала в поле зрения пограничников, как лица, которые занимаются контрабандой, начали сопротивляться пограничникам и не давать устанавливать ограждения.

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