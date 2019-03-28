Украинские заложники – разменная монета Путина на парламентских выборах в Украине

Адвокат Николай Полозов отметил, что российская делегация на Трехсторонней контактной группе в Минске в четырнадцатый раз отказалась принимать от украинской стороны список украинских заложников в российских тюрьмах, которых бы хотела обменять на российских террористов в украинских тюрьмах.

По его мнению, никаких сдвигов в вопросе обмена не будет до конца апреля. Более того, он считает, что наиболее реалистичным является время ближе к парламентским выборам, когда Кремль использует такой обмен в пользу лояльных к себе политических сил в Украине.

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