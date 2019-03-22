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Биткойн будет не расти, а восстанавливаться: экономист дал прогноз по курсу криптовалюты

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Экономист Евгений Невмержицкий назвал прогнозы, относительно стремительного подорожания Биткойна течение месяца, "гаданием на кофейной гуще". По его словам, существуют технические анализы и инструменты подобные инструментам анализа для фоднових рынков, которые позволяют производить оценку криптоактивов.

Он отметил, что за последние три месяца весь рынок Биткойна имел незначительные колебания с общим объемом менее 100 млрд долларов. Сейчас общий объем увеличился до 138 млрд долларов, а капитализация биткойнов составляет 70 млрд долларов.

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