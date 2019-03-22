''Пермьер в шоке'': Мосийчук рассказал, как в Раде вскрылась правда о задолженностях по зарплате

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук рассказал, что причиной для блокирования правительственной ложе в парламенте стала позиция "Радикальной партии" по задолженностям по зарплате в Одесской области перед работниками сферы здравоохранения и дорожниками.

По его словам, премьер Владимир Гройсман не обладал этой информацией. И для того, чтобы убедиться в правдивости приведенных цифр, побеседовал с главой Укравтодора Славомиром Новаком. По словам Мосийчука, Новак существующую задолженность подтвердил, что, в свою очередь, шокировало украинского премьера.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся