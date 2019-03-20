Украина может остаться без воды: водоканалы винят новый закон

Вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий отметила, что в той ситуации, которая сложилась на сегодня, существует большая вероятность того, что с 1 апреля 48 водоканалов прекратят свою работу. По ее словам это стало следствием введения закона о рынке розничной электроэнергии и невозможность заключения договоров с розничными энергопоставщиками и перешли к поставщику "последней надежды", компании "Укринтерэнерго".

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