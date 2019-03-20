Назарбаев готовил отставку больше года: аналитик сообщил подробности

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку после почти 30-летнего правления, полностью сохранит контроль над страной.

"У Назарбаева, с одной стороны, есть проблемы со здоровьем, он не молод. Ему 78 лет. Он несколько раз был госпитализирован, его не было по неделе и больше. Соответственно, он мог устать. С другой стороны, подготовку к транзиту власти Назарбаев вел с начала 2018 года", – сказал Тышкевич.

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