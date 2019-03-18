Прожиточный минимум должен быть реальным: Насиров озвучил цифры минимальной зарпалты и пенсии

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров отметил, что если двигаться с реальной налоговой и экономической реформой, то надо быть откровенными и честными, надо процентно снижать ставки налогов которые есть, увеличивать до реальной минимальной заработной плате, которая на сегодня должна составлять не менее 5500 гривен.

По его словам, нужно уже планировать и рассчитывать в ближайшем будущем увеличение зарплаты до 7500 гривен, что будет соответствовать реальному прожиточному минимуму.

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