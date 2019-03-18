Дезинформация, технические кандидаты и наблюдатели: названо отличие нынешних выборов от предыдущих

Председатель правления Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что руководство нацполиции, объявляя прогноз о массовом подкупе избирателей в день голосования, вероятно действует превентивно. В то же время она подчеркнула, что чисто статистически количество процедурных и технических возбуждено 31 марта будут значительно больше , чем за весь период предвыборной кампании. Это, по ее словам, обусловлено работой 30 000 избирательных участков, на который придут около 30 млн избирателей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся