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Объединение церквей: глава УГКЦ раскрыл детали встречи с главой ПЦУ Епифанием

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Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) заявил, что во время встречи с главой ПЦУ митрополитом Епифанием 7 марта они обсуждали вопросы возможности сотрудничества на благо украинцев. Речь об объединении церквей не шла, но, по его словам, греко-католиков и киевских христиан объединяет общее историческое прошлое.

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