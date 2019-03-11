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Часть избирателей Зеленского першла к Гриценко – эксперты объяснили причины

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Председатель правления ОО "Центр политико-правовых исследований", адвокат, общественный и политический деятель Михаил Лев отметил, что объединение кандидатов от демократической оппозиции получают эффект синергии, благодаря которому ее представитель, которым сегодня является Анатолий Гриценко, выходит на первое место предвыборной гонки .

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