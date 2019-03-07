Добродомов объяснил решение снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко

Добродомов объяснил решение снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко163Читать материал на украинском
Народный депутат Украины, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов, в эксклюзивном комментарии ObozTV объяснил свое решение снять свою кандидатуру с выборов. По его словам, партия "Народный контроль", которая делегировала его на президентские выборы, поддержала решение сняться в пользу единого объединенного кандидата от демократических сил Анатолия Гриценко.
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