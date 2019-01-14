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Ни один из кандидатов от ''демократической оппозиции'', сами по себе, не имеют шансов на победу на выборах – Найем

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Народный депутат Украины Мустафа Найем отметил, что решение о поддержке единого кандидата от "демократической оппозиции" базируется на прагматическом понимании того, что ни один из кандидатов самостоятельно не с может обеспечить присутствие членов комиссий, наблюдателей и агитаторов по всей стране.

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