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Ремонт дорог в ноябре: в ''Укрдоринвесте'' рассказали, когда ждать позитивных изменений

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Елена Криворучко директор ГП "Укрдоринвест" сообщила, что из состава процедуру утверждения проектов реконструкции дорог и годовое финансирование, часто возникали нарекания, по дорожных работ, проводимых в не самых благоприятных время года. Однако, теперь планирование работ и финансирование будет осуществляться на три года вперед.

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