Чек – обязателен: фармацевт объяснил, как будет осуществляться возврат лекарственных препаратов

Директор аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко объяснил, что условием для возвращения лекарственных средств теперь является признание лекарств ненадлежащего качества, которое установлено лабораторией территориального органа или распоряжением Гослекслужбы. Однако, наличие чека остается обязательным, как и для других товаров.