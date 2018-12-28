''Могут построить и свинарник'': Левченко рассказал, что ждет Россию за строительство забора на Перекопском перешейке

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко отметил, что тема построенного ФСБ забора, который отделил Крым от Украины, будет подниматься на заседании группы Будапештского меморандума, на котором будет рассматриваться вопрос соблюдения Россией его положений.