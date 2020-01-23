Ожидания от нормандского формата в очередной раз оказались напрасными: военный эксперт

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал ситуацию на Донбассе и дал прогнозы ее возможного развития в ближайшие дни.

"К сожалению, мы имеем устойчивую тенденцию, что любые сделки, которые достигаются в нормандском формате фактически не работают. И все победные заявления, которые мы слышали и от предыдущего президента Порошенко, и от президента Зеленского со временем оказываются напрасными надеждами. А анонсированная на конец марта-начало мая встреча в нормандском формате - это пока открытый вопрос", - заявил Селезнев.

Он добавил, что много может зависеть от того, произойдет ли вообще и как пройдет встреча Зеленского и Путина в Давосе.

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