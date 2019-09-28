OVERTIME: победа БК "Днепр" в Суперкубке Украины, старт "Киев-Баскет" в Лиге Чемпионов FIBA и начало Суперлиги паре-матч!30 Читать материал на украинском
Сегодня в программе: победа "Днепра" в Суперкубке Украины, готовность команды к новому сезону.
Первый поединок "Киев-Баскет" и Бургоса в квалификации Лиги Чемпионов FIBA и стар т регулярного розыгрыша Суперлиги Пари-Матч! В нашей студии комментарии главного тренера БК "Днепр" Дениса Журавлева и президента ОО "Открытый баскетбол", Дмитрия Базелевского!
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