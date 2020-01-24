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24 января • обновлено в 19:04
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Осторожно – интернет-мошенники: эксперт рассказал, как уберечься

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Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал мошеннические схемы, которыми пользуются преступники в интернет-пространстве Украины.

"Ну, во-первых, все сайты сейчас изготавливаются и делаются очень быстро. За сутки можно создать любой сайт с хорошей рекламой. Поэтому стоит обратить внимание на ссылку на соцсети, к которым привязан этот сайт, на отзывы в этих соцсетях . Также следует просмотреть информацию о самой компании, ее контакты. Должен быть адрес, по которому можно будет обратиться в случае проблемной ситуации", - заявил Денисенко.

Также он порекомендовал, что стоит поискать отзывы об этом сайте, ведь если были случаи мошеничества, то пользователи интернета обязательно напишут об этом на форумах или на своих страницах в соцсетях.

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