Опасная потеря Нидерланды предупредили об угрозе

По сообщению Associated Press власти Нидерландов предупредили общественность о том, что некоторые из 270 контейнеров, которые грузовое судно потеряло у северного побережья Нидерландов, содержали опасное химическое вещество. Голландская береговая охрана сообщила, что три контейнера содержали закрытые бочки с органическим пероксидом.

Контейнерное судно потеряло груз, в котором были игрушки, лампочки и телевизоры с плоским экраном во время ночного шторма у прибрежного границы между Германией и Нидерландами. Немецкие морские чиновники заявили, что название корабля MSC Zoe.

К середине полудня в среду на берега Ваттовых или Фризских островов Северного моря, вынесло более 20 контейнеров. Некоторые пляжи на островах уже увидели волну людей, которые проверяли, что вынесло из моря.