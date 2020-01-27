Холокост в соцсетях: как мировые блогеры приобщаются к освещению трагедии еврейского народа

За 80 лет, с начала тотального уничтожения еврейского народа гитлеровскими пособниками, каждое поколение, получая знания о том, что произошло, переживало этой трагедии снова и снова.

И когда историки и документалисты преподавали информацию об этой ужасной трагедии жестко и сухо, то у каждого поколения находились очевидцы, которые не всегда оставались живы, доносили правду о самом черном времени Европы. От Анны Франк до Евы Мозес.

Однако, не стоит забывать о том, что сегодня есть много публичных лиц, которые имеют множество подписчиков в соцсетях, которые и доносят свои впечатления от увиденного собственными глазами в мемориальных комплексах, и делятся, не скрывая никаких своих эмоций.

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