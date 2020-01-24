По пути ТРК ''Украина'': еще один телеканал поставил сериальное производство на конвейер

Пресс-служба "1+1" сообщила о подготовке новых сериалов для весеннего телесезона, которых будет семь.

Главной проблемой, как и в сериальном производстве других киноделов, продукцию которых можно увидеть на других украинских телеканалах, остаются две постоянных "болезни". Первая, это однотипность сюжетов, которые по глубине мысли и несоответствием реалиям, остались на уровне конца девяностых годов ХХ века. Фактически, понять, какой именно сериал, на каком ТВ-канале вы сейчас смотрите, становится все труднее.

Вторая проблема, традиционная; вторичность украинского рынка, который подбирает остатки с рынка российского. Это касается, как актеров, которые уже давно потеряли свою популярность в России или так ее и не получили. Но, что среди названных "1+1" сериалов, два имеют идентичные названия с российской сериальной продукцией, заслуживает отдельного разговора.

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