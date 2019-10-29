Зеленский – не лох: как президент не стал деревом, героем популярной песни и даже бывшим президентом Украины

Когда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не лох", не все поняли, что именно он имел в виду. Ведь для того, чтобы каждый имел своего лоха, нужно заплатить только 150 гривень.

Так, отмечает Википедия, что Лох Серебристый (от латинского Elaeagnus commutata) растение деревянистого или кустарникового типа, вид рода Лох (Элеагнус) семейства Лохов. На данный момент селекционерами выведены следующие основные сортовые формы Многоцветковый - растет в странах КНР и Японии. Серебристый - его средой обитания является восточная часть Северной Америки.

Узколистный (его родственник из Азии - Лох Индийский) распространен на юге России, Казахстане, странах Кавказа и Средней Азии. Колючий - его родина-Япония. Зонтичный - можно увидеть в странах Восточной Азии.

Обратите внимание: некоторые считают, что существует еще одна разновидность семейства Лохов - Лох Чилийский, но на самом деле такого вида в природе нет ".

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