Президентская амнезия, ярость и отговорки: чем запомнится прес-марафон президента в модной столовой

Разбирать на цитаты слова президента Украины Владимира Зеленского, очевидно, будут несколько недель. Мы же отобрали несколько важных, ужасных, нелепых вопросов и ответов, а также вопросы и ответы из категории "что это было ?!".

Зеленский говорил загадками. То ему "все звонят", чтобы сказать, что Пашинский вор, то, по словам Зеленского, Геннадий Труханов жалуется на каких-то людей, которые мешают ему работать. И не ясно, то ли мэр Одессы не назвал президенту их фамилии, то ли сам гарант не захотел их озвучивать. И вообще, то, что Труханову мешают "работать" идет на пользу Одессе, или в убыток?

Роман Скрыпин решил потягаться с Зеленским в остроумии. Получилось не очень. Вопрос оказались еще хуже - банальными.

А еще у президента, похоже, были приступы амнезии. То он не мог вспомнить, кого, когда и чьих родственников на какие должности назначал, и как в Украине происходит давление на суд, а главное - в какую цену обходится сегодня килограмм сыра в магазинах.

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