''В обязанности пресс-секретаря функции охраны не входят'': экс-пресс-секретарь президента Украины

Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина", бывший заместитель главы Администрации президента Украины, пресс-секретарь президента Украины в прямом эфире программы "О, Крапивина!" рассказал о том, что происходит за кулисами президентских пресс-конференций и о том, кто контролирует поведение пресс-секретарей первых лиц государств.

Он вспомнил о том, как второй президент Украины Леонид Кучма в первые годы своего правления не любил отвечать на неудобные вопросы и признался в том, как удалось преодолеть его сопротивление.

Мартыненко высказал свое мнение на то, как и почему возник нынешний конфликт вокруг пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель и как его можно было бы избежать.

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