Как киевский ''минер'' отодвинул ''формулу Штайнмаера'' на второй план

Вчера информационное пространство Украины всколыхнуло сразу две темы: обсуждение "формулы Штайнмайера" в Минске и чрезвычайное происшествие на киевском мосту Метро.

И хотя обе темы в журналистской среде классифицируются как "события", "формула Штайнмайера", при всей значимости не только для Донбасса, но и для будущего Украины, не стала новостью, потому что впервые была предложена в января 2016 года тогдашним министром иностранных дел Германии и по совместительству председателем ОБСЕ Франком-Вальтер Штайнмайером. Зато события на киевском мосту Метро, однозначно были новостью.

Чему отдали предпочитали в итоговых выпусках новостей Украинские ТВ-каналы, стало неожиданностью.

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