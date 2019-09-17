21 июля 1853 Законодательный орган штата Нью-Йорк проголосовал за выделение сотни акров посреди острова Манхэттен для "Центрального парка" города; природолюбивий журналист Фредерик Лоу Олмстед объединился с архитектором Кальвертом Во, чтобы подать выигрышный дизайн парка.

Завершенный в 1876 году, Центральный парк создает оазис тщательно озелененной природы в самом центре городской долины, наполненной сталью и бетоном. От езды на велосипеде до крокета, в Центральном парке есть места для любого отдыха, и много места для больших и малых публичных мероприятий.

Центральный парк стоил примерно столько же денег, сколько весь штат Аляска и за время своего существования даже увеличился в размерах.

А тем временем в Киеве охранники одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука разместили свою базу на берегу Труханова острова.

Как сообщается в сюжете "Бигус.Инфо", на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны там вырос забор, возле которого ежедневно находятся работники фирмы "Шторм".

Директор департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич заявил, что горсовет не предоставляла в аренду этот земельный участок. Земля на острове находится в столичной собственности и по закону любой желающий имеет право свободного доступа к реке.

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