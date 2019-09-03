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3 сентября • обновлено в 15:14
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''Сцену разговора Стуса и Медведчука пришлось вырезать'': режиссер фильма ''Запрещенный''

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Накануне премьеры фильма "Запрещенный", которая должна состояться в ближайший четверг, 5 сентября 2019 года, режиссер Роман Бровко рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться во время съемок фильма об украинском поэте и диссидента Василие Стусе.

Он, в частности пояснил, какие именно сцены и по каким причинам были вырезаны, в частности, и скандально известная сцена в тюрьме с участием адвоката поэта Виктора Медведчука. Он отметил, что некоторые сцены, за неимением экранного времени, пришлось удалить из финальной версии, однако, надеется, что они, возможно, могут войти в телевизионную версию.

Режиссер рассказал, как они делали центр Киева таким, каким он был 50 лет назад и что сыграло "роль" Пермской тюрьмы, в которой отбывал наказание от советского режима украинский поэт.

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